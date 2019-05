Souper de l’appréciation de la jeunesse du club Optimiste d’Asbestos

Asbestos (RL) Dans le cadre de la semaine de l’appréciation de la jeunesse, le club optimiste d’Asbestos tenait son traditionnel souper reconnaissance envers des jeunes de la région. Cette soirée qui se tenait le mercredi 1 mai, du côté du centre des loisirs Notre-Dames-de-Toutes-Joies, rassemblait neuf jeunes méritant accompagnés de leurs familles, afin de partager un agréable repas en compagnie de représentants de l’organisme du club Optimiste ainsi que de dignitaires municipaux et gouvernementaux.

Une fois de plus cette année, les établissements scolaires, sportifs et communautaires participants, étaient donc invités à sélectionner chacun, un jeune s’étant particulièrement démarqué au sein de son groupe ou domaine d’activité, afin de participer à cet important évènement de reconnaissance. Appelés à tour de rôle, les nommés de la soirée ont vu, des responsables d’associations, des professeurs et membres de la direction de leur école respective ou encore des entraineurs, les accompagnés à l’avant, afin de livrer une courte allocution dans laquelle ils présentaient le jeune, tout en soulignant plusieurs faits justifiants leurs sélections.

Ce sont donc : Olivier Drouin, Kélyanne Ménard, Lou Perreault, William Durocher, Roxanne Cayer, Naélie Demers, Magalie Houle, Sabryna Briza et Antoine Gazaille, qui se sont mérités les reconnaissances d’usages, lors de l’édition 2019 de la soirée d’appréciation de la jeunesse du club Optimiste. Le président du club asbestrien M. Jacques Gauthier, avait de bons mots envers la tenue de ce souper honoraire. « Il est important pour nous de prendre le temps de souligner l’implication de nos jeunes et de les encourager pour la poursuite de leurs cheminements personnels et communautaires.»

Pour sa part, madame Mélanie Guindon, lieutenante gouverneure de la zone 33 des Optimistes, se disait heureuse d’avoir l’opportunité de participer à cette soirée où l’occasion était également propice à remercier les parents pour leurs supports dans la réussite de leur enfant; voilà une facette qui s’avère certainement des plus importantes. Félicitations à tous et à toutes!