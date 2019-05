Exposition des Fermières : une avenue prometteuse

Windsor (RC) – Les membres du Cercle de fermières de Windsor se souviendront du 7 avril lors de leur exposition annuelle 2019. De 10h à 17h, de nombreuses personnes se sont succédé dans la grande salle du Centre régional du Bel Âge. Avec plus de 30 exposantes et exposants sur place, les artisanes du cercle windsorois ont été surprises de l’achalandage tout au long de la journée.

Rappelons que l’exposition annuelle se tenait depuis quelques années à la salle de l’Unité Domrémy, suite à l’incendie du presbytère Saint-Philippe. L’endroit était tout à fait convenable, en tenant compte que l’environnement était réservé aux artisanes du cercle et les personnes de la région de Windsor appréciant le savoir-faire des dames. Toutefois, Les Cercles de Fermières du Québec ont décidé d’annuler les ventes de pâtisseries faites maison suite à une personne qui a été malade dans l’un des cercles du Québec.

Sachant que les pâtisseries maison étaient un revenu permettant d’assurer les activités de l’organisme, les membres des fermières ont dès lors favorisé une nouvelle option, soit celle de tenir une exposition regroupant plusieurs artisanes provenant de la région de Windsor et autre endroit.

«L’apport du Centre régional du Bel Âge a été très important pour nous. La grande salle a permis de loger plusieurs artisanes, dont celles de nos membres qui ont pu mettre en valeur nos pièces dans le cadre de notre exposition. Nous sommes très heureuses de cette réussite et de celles et ceux qui nous ont aidés et encouragé», de remercier la présidente du Cercle de fermières, Lucienne Noël, au nom de ses collègues».

Suite à l’édition2019, la prochaine année s’avère copieuse et la nouvelle formule semble être une nouvelle avenue prometteuse.