Souper steak et frites : Une équipe et des bénévoles solides

Windsor (RC) – À l’annonce de la Maison de vie de Théo Vallières, la fondatrice et présidente Roxanne Vallières a tenu pour cette troisième édition du souper-bénéfice du Centre de répit de mentionner les nombreuses personnes qui ont participé à l’évènement du 17 avril au Centre J.A.-Lemay.

«Je voudrais ainsi vous présenter la plus belle équipe en ville», de préciser MmeVallières:

• Nos éducateurs et éducatrices spécialisés ou en devenir: Cassandra Lizotte, Xavier Messier, Mélina Goudreau, Lysanne Hamel, Audrey-Anne Morneau et Joey Péloquin;

• Les accompagnatrices et accompagnateurs: Aloïs Paquin, Amélie Fredette, Marinika Cormier, Xavier Martel, Pierre-Olivier Gagnon et Gabriel Dubois;

• Le conseil d’administration: Mathieu Viens, Myriam Girard, Maryse Tremblay, Martin Rouleau, Isabelle«Mori7» Morissette et David Auger. Absente: Josée Trottier. Tous étaient bénévoles durant la soirée.

• Roxanne Vallières tient aussi à remercier des bénévoles qui ont contribué depuis trois ans au souper: Mimi Laporte, son chum Robert Léveillé à la décoration, Maryse Pariseau, Julie Corriveau, Myriam Girard, Mathieu Viens et sa gang en adaptation scolaire au montage de la salle, Danny Grenache aux ballons, Pat Labrie et Danielle Messier, mes voyageurs préférés de bière et de boisson ainsi que Brad Wheeler et Savanah Lauzier, nos transporteurs de viande;

• Et d’ajouter Roxanne, ma grande fille Maggie qui s’occupe de la paperasse pour cette soirée, ces photos et qui m’endure surtout; ma belle Chloé que je pourrais dire mini Roxanne en mettant son grain un peu partout; aussi les parents de mes employés qui prennent le temps de m’offrir du temps ou des employés qui vont à l’école, comme Martine Audrey qui prend quelque temps durant quelques heures;

• L’équipe du souper: Mario Bisson, Pat Bergeron, Kim Scrosati, Gaby Morneau à laquelle s’ajoute le Shop Traiteur, Félix et Claire;

• Le bar à salade: Mélanie et Hélène Turgeon;

• L’équipe du bar: Dany Hamel, Théo, Martin Rouleau, Maryse Tremblay, Mélina Goudreau, Marco Lacroix, Caroline Gendron, Lysanne Hamel et Maxime Sundborg;

• Et pour terminer, celui qui a ce don en musique, Jean-François Péloquin (Pélo) qui a reçu de bons applaudissements.