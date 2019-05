Une deuxième maison pour Théo, ses amis et ses proches

Windsor (RC) – Pour une 3e édition, le souper-bénéfice steak-frites au profit du Centre de répit Théo Vallières a largement dépassé le seuil des 600 convives présents au Centre sportif J.A.-Lemay de Windsor. Suite à ces éditions qui se sont ajoutées depuis la première étape, celle du mercredi 17 avril 2019 a profité d’une étape particulière, soit celle de la Maison de vie Théo Vallières qui sera construite l’automne prochain au coût de plus d’un million de dollars.

Fondatrice et directrice du Centre de répit, Roxanne Vallières a eu la chance de découvrir Yves Carignan qui a été la première personne à remettre un don important auquel s’ajoute un plan d’architecte gratuitement. Natif de Windsor, Yves Carignan est le président de Dessins Drummond qui était à l’avant-scène de l’évènement lors de la soirée, visiblement heureux de pouvoir participer à cette deuxième phase. De plus, M.Carignan et MmeVallières pourront compter bénévolement à des entrepreneurs et gens d’affaires, dont entre autres Eugénie Francoeur et Alain Morin.

«Je voudrais remercier d’être ici, ce soir. Le Centre de répit Théo Vallières est ma cause et je la vis au quotidien. Alors, c’est vraiment plus que la cause, c’est ma vie. Je voudrais sincèrement remercier la Ville de Windsor, particulièrement Sylvie Bureau et Carlo Fleury qui croient en notre projet et qui ne sont jamais trop loin. Aussi, tout au long de l’année, on reçoit des dons. Merci à vous qui êtes si généreux. Nous bâtirons ensemble avec vos dons et votre aide avec des entrepreneurs, le cousin d’un électricien, un tireur de joint et autres bénévoles. Chose certaine, on va se croiser au tour de cette année», d’assurer Roxanne Vallières.