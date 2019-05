Souper-spaghetti bénéfice pour les deux enfants de Cloé

Windsor (RC) – Parmi les proches et amis de Cloé Maheux, France Bilodeau, Mélissa Normandin, Catherine Houde et Sandra Raymond s’affairent à soutenir la jeune femme âgée de 24 ans et ses deux enfants atteints du lymphome de Hogdkin. Réputée pour son hospitalité et son aide, MmeRaymond a choisi d’offrir un souper spaghetti bénéfice afin d’appuyer MmeMaheux.

Par la présente, je tiens à vous inviter personnellement à un souper spaghetti-bénéfice qui aura lieu au Bonheur d’Italie, le 6 mai. Le coût du repas est de 12$ par personne. Au total, 250 billets sont en vente au Comptoir Pizza Maison située sur la rue Principale Nord, tout près du Château du Bel-Âge, ainsi que la propriétaire MmeRaymond.

«Cloé vient d’apprendre qu’elle est atteinte d’un lymphome de Hogdkin, c’est-à-dire un cancer des ganglions au stade4. Elle se retrouve donc avec des masses cancéreuses dispersées partout dans son corps. Afin de traiter son cancer, elle devra faire des traitements de chimiothérapie pour une durée de 27 semaines. Étant donné son âge, Cloé n’avait pas pris d’assurances et se retrouve avec le poids de payer ses médicaments et les frais imprévus. Malgré la maladie, Cloé doit continuer à travailler et à prendre soin de ses enfants. Aujourd’hui, je vous invite à prendre 12$ dans votre budget afin d’aider cette jeune femme», souhaite Sandra Raymond, sur son Facebook.

Ainsi, Cloé sera en mesure de se concentrer uniquement sur son traitement et à aller mieux. C’est dans les moments les plus difficiles qu’il est important de se soutenir et de faire notre bout de chemin. «Cloé est une femme courageuse qui nous prouve à tous que, même dans les moments les plus difficiles, il est possible de rester positif. Venez manger un spaghetti afin de lui montrer que nous sommes avec elle dans cette épreuve. Merci beaucoup et on se voit le 6 mai avec un grand plaisir. Le bonheur, c’est ça!