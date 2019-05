Transbestos devient STC des Sources

Asbestos (RL) - Le service de transport Transbestos change officiellement son appellation et ses couleurs pour Service de Transport collectif (STC) des Sources. Desservant le transport adapté depuis 1979 et le transport en commun intra-MRC depuis 2008, Transbestos était un nom qui pouvait s’avérer confondant pour certaines personnes, qui pouvaient croire que le service se limitait uniquement qu’à l’environnement direct de la municipalité d’Asbestos. Or, dans le but de souligner la régionalisation du service ainsi que d’actualiser les couleurs et le logo de l’organisation, la décision fût prise de changer pour STC des Sources.

Pour Mlle Andréanne Ladouceur, coordonnatrice de l’organisme, il s’agit d’un jour important dans l’évolution du transport dans la région, car en plus d’officialiser les changements ci-haut mentionnés, il s’agit aussi d’une modernisation et d’un passage à une énergie durable. «Il nous apparaissait important de réunir les deux clientèles que nous desservons dans une appellation commune où tout le monde pourra se reconnaitre, ainsi que de clarifier le fait que le service s’étend à l’ensemble des municipalités de la MRC. De plus, nous avions comme objectifs primaires d’améliorer le confort des usagers, ainsi que de promouvoir la notion de développement durable.

Ainsi, notre transporteur affilié M. Pierre Tourville des autobus Paul Dubois, met à notre disponibilité deux minibus neufs de 18 places adaptables, qui fonctionnent sous la forme biénergie, c’est-à-dire au propane et à l’essence.» De commenter fièrement, MlleLadouceur. «Nous voulions redynamiser le service et l’on espère pouvoir rejoindre une clientèle jeunesse pour qui cela pourrait s’avérer une option très intéressante. Tout le monde sans exception peut se prévaloir du transport en commun à l’intérieur de la MRC, selon les heures de disponibilités et les tarifs en vigueur.» De souligner pour sa part madame Nathalie Boissé, présidente de STC des Sources. Ainsi pour se prévaloir des services du transport collectif, il ne suffit que de réserver sa place en appelant au numéro 819-879-7107 avant 14h le jour ouvrable précédant le déplacement souhaité ou bien en consultant le nouveau site internet de l’organisme à l’adresse suivante: stcdessources.com.