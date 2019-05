Quarts de finale des Brigades culinaires

Richmond – Dans le cadre des Brigades culinaires, un programme d’ateliers de cuisine offert dans 125 écoles secondaires à travers le Québec, les meilleures équipes des écoles de la région s’affronteront lors des quarts de finales régionales le 1er mai, de 14h à 17, à l’École secondaire régionale de Richmond (Richmond Regional High School - RRHS).

Lors de compétitions culinaires, chaque équipe devra créer un plat à partir d’ingrédients particuliers qui sera ensuite évalué par un jury afin de déterminer l’équipe gagnante.

Cinq écoles environnantes participaient à cette compétition: RRHS à Richmond, l’école secondaire du Tournesol à Windsor, les écoles du Triolet et du Phare à Sherbrooke et la Polyvalente La Samare à Plessisville. Au terme de l’évènement, l’équipe gagnante représentera sa région lors des demi-finales et aura la chance de compétitionner pour se rendre à Montréal à la Grande Finale provinciale animée par Ricardo, le 26 mai prochain.

Voici les informations spécifiques à cet évènement

L’horaire se déroulera durant 3 heures avec l’arrivée des participants, la présentation des règles et du déroulement de la compétition et le mot de l’animateur Ricardo Larrivée. Par la suite, le défi s’étalera durant 75 minutes suivies de la délibération des gagnants. L’école secondaire de Richmond est située au 375, rue Armstrong.