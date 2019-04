Journée faste pour la campagne du Pain Partagé à Danville

Danville (RL) - Les Chevaliers de Colomb du conseil 3322 de Danville étaient à pied d’œuvre le jour du Vendredi saint, alors qu’ils assuraient en compagnie de précieux bénévoles, la traditionnelle tournée de ventes et distributions caritatives du pain partagé. Une fois de plus la population a fait preuve d’une grande générosité pour cette 57e édition de l’évènement, alors que l’ensemble des pains que l’organisme avait en sa possession a trouvé preneurs au cours de l’avant-midi seulement. Ajoutons à cela les dons simples recueillis durant cette même période, provenant de citoyens et citoyennes, désireux d’apporter leurs contributions à la cause, auront permis d’amasser une somme des plus intéressantes. «Nous sommes très contents de la journée, les gens étaient une fois de plus au rendez-vous et les bénévoles nombreux pour nous aider. Le travail et l’implication de tous nous auront permis de recueillir un montant de 3 840$. Au nom du conseil3322 des Chevaliers de Colomb, un grand merci à la population et aux bénévoles pour cette autre édition réussie.» De souligner fièrement M.Michel Poirier, membre du comité organisateur danvillois. Cette somme, jumelée à l’apport recueilli au sein des autres municipalités, sera remise à Caritas afin de soutenir des centaines d’organismes communautaires, qui apportent leurs aides partout en Estrie.