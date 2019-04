Une aide financière importante pour le cercle de Fermières d’Asbestos

Asbestos (RL) - Le cercle de Fermières d’Asbestos et quelques-unes de ses membres, ont procédé en compagnie du député de Richmond M.Alain Rayes, du maire de la municipalité, M.Hugues Grimard, ainsi que de M. Bruno Vachon, attaché politique du député de Richmond André Bachand, à l’inauguration officielle des nouvelles installations de l’organisme. C’est par l’entremise du programme fédéral nouveaux horizons pour les ainées, que le cercle a pu bénéficier d’une aide financière de l’ordre de 21464 dollars, qui auront notamment servi à renouveler certains de leurs équipements tels qu’un métier à tisser ainsi que des machines à coudre. «Le programme nouveau horizons pour les aînés contribue à dynamiser nos milieux de vie et favorise les relations intergénérationnelles. Chaque année, plusieurs projets sont retenus dans notre région. Richmond-Arthabaska a reçu plus de 160000$ en 2018 de ce programme», a souligné le député Alain Rayes. Pour la présidente du cercle de fermières d’Asbestos, MmeJohanne Blanchard, il s’agit d’un coup de pouce des plus importants pour la continuité de l’organisme comptant actuellement plus de 60 membres actifs. «Cela permettra d’assurer la pérennité de notre organisme. Nous sommes très heureux de ce soutien financier».

À noter qu’après le cercle de Danville il y a deux semaines, c’est maintenant au tour des Fermières d’Asbestos de tenir leur exposition artisanale annuelle, elle qui se tiendra les 26 et 27 avril prochain de 10h à 17h et de 10h à 16h. Ce rendez-vous annuel se dérouler dans l’édifice de l’hôtel de ville abritant les locaux de l’organisme, situés sur la rue Greenshields.