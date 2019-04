40e anniversaire de l’action bénévole : à la rencontre des organismes

Windsor (RC) – Dans le cadre du quarantième anniversaire d’existence du Centre d’Action bénévole (CAB) de Windsor et région, la directrice générale Nathalie Boisvert et la coordonnatrice Louise Tremblay iront à la rencontre d’autres organismes pour faire des activités ponctuelles dans le but de souligner cette année spéciale.

«C’est pourquoi que lors du souper des bénévoles de mardi dernier que nous avions offerts à tous les participants un bracelet du CAB, ainsi que des chocolats. Lundi, le 15 avril en après-midi, nous nous sommes rendues au Centre régional du Bel âge pour offrir une crème glacée à tous les participants qui se rassemblent pour danser avec la réputée Lisette Roy».

Louise Tremblay et Nathalie Boisvert ont servi 125 cornets de crème glacée lors de leur visite. Les personnes présentes ont apprécié l’initiative et en fin de compte, il en restait pour Nathalie et Louise! De plus, c’était l’occasion pour les participants et participantes de bavarder entre amis. À la prochaine!