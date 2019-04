Mme Annette Pinard-Houle de Wotton célèbre son 102e anniversaire

Wotton (RL) - Mardi le 16 avril marquait un moment des plus spécial à la résidence pour personnes âgées de Wotton, alors que madame Annette Pinard-Houle célébrait son 102e anniversaire de naissance. Bénéficiaire et résidente de l’endroit depuis l’ouverture de la résidence en 2012, madame Pinard-Houle est une personne naturellement des plus connues en ces lieux et grandement appréciée de la part des membres du personnel, tout autant que de la part des autres résidents. En dépit de son âge vénérable, cette gentille dame aux idées claires, garde tout de même une certaine autonomie dans ses activités personnelles.

Le propriétaire de la résidence Wotton, M. Marco Laprade se disait ravi d’avoir la chance de célébrer et souligner par le fait même, un moment de cette importance en compagnie de madame Pinard-Houle et sa famille. C’est donc en présence de sa fille Micheline, son gendre ainsi que ses petits-enfants, qu’une petite fête fut organisée en son honneur sur l’heure du diner. Encore une fois, un très joyeux anniversaire à vous madame Annette, de la part de toute l’équipe de la résidence.