Septième édition du Salon des Artisans

Saint-François (RC) – L’Association du lac Tomcod de St-François-Xavier de Brompton se prépare à organiser son 7e Salon des Artisans dédié à l’agroalimentaire. L’évènement se déroulera samedi et dimanche les 4 et 5 mai prochain, de 10h à 16h. L’entrée est gratuite et encore cette année, l’endroit sera celui des Chevaliers de Colomb qui offrent un espace appréciable. Des prix seront tirés parmi les visiteurs.

Une trentaine d’artisans offriront des vins, fromages, boissons alcoolisées à base de fruits ou non alcoolisées, des marinades, ails, pestos, vinaigrettes, champignons, produits du miel, de l’érable et autres découvertes. Quant aux artisanes et artisans, les bijoux, peinture sur toile, bois et tissus; vitrail, aquarelles, savons artisanaux et jeu en bois sont parmi d’autres pièces. De quoi trouver des cadeaux pour la fête des Mères ou pour se gâter.

La mission

Travailler ensemble pour améliorer la qualité de nos lacs, vous informer des bonnes pratiques, sensibiliser le public face aux enjeux environnementaux, communiquez avec les autres groupes et partager vision, voilà la mission l’Association du Lac Tomcod.

Que vous soyez prêts à donner un coup de main à l’une de nos activités ou que vous ayez des photographies ou des articles à partager ou distribuer à propos d’évènements récents, c’est l’endroit pour le faire, invite Claude Paulin.

La salle des Chevaliers de Colomb de Windsor est située au 5, rue Greenlay Sud à Windsor. Pour information, consultez le site de l’Association du Lac Tomcod sous l’onglet «évènements».