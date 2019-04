Caritas : Des pains partagés attendus

Windsor – Malgré quelques caisses qui n’ont pu être acheminées vers le Conseil 2841 des Chevaliers de Colomb, le Pain partagé de Caritas a été une belle réussite, notamment avec l’apport des membres et des bénévoles qui étaient présents à Windsor, Saint-François-Xavier-de-Brompton, Saint-Claude et Val-Joli durant la journée du vendredi 19 avril. Sur cette photo, regroupe sur la première rangée Suzanne Godbout, Pierrette Beaupré et Nicole Lacasse. À l’arrière: le Grand Chevalier Jean Jr. Schinck, Réal Beaupré et Julien Talbot. (RC)