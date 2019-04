Le grand Richmond dit merci à ses bénévoles

Richmond – À l’occasion de la Semaine de l’action bénévole, les municipalités de la région de Richmond ont tenu à remercier leurs nombreux bénévoles à l’occasion d’un souper de reconnaissance. Organisée par la Ville de Richmond en partenariat avec le Centre d’Action bénévole (CAB), les cantons de Cleveland et Melbourne ainsi que la Municipalité de Kingsbury, cette soirée a permis d’accueillir pas moins de 185 bénévoles représentant une cinquantaine d’organismes.

Une nouvelle formule a été proposée cette année: chaque organisme pouvait soumettre la candidature d’une personne pour se mériter le titre de Grande ou Grand bénévole de l’année sur le territoire de la région. Le comité organisateur a reçu plus de 35 candidatures et a été honoré d’annoncer que le titre de Grande Bénévole2019 était décerné à Rita Trudeau.

Une femme appréciée

Fortement impliquée dans son milieu depuis de nombreuses années, MmeTrudeau a donné de son temps comme administratrice du Club Lions de Richmond-Melbourne, membre du Centre d’action bénévole, accompagnatrice pour les ainés lors de visites médicales et comme membre de la Table de concertation pour les aînés du Val-Saint-François. Elle donne également de son temps aux Trésors du partage. Son implication dans la communauté ne fait aucun doute et est très appréciée.

La Semaine de l’action bénévole est soulignée depuis 45 ans au Québec, et nous sommes tous très fiers et honorés de pouvoir compter sur l’appui d’un aussi grand nombre de bénévoles et d’organismes qui œuvrent au sein de la communauté faisant de celle-ci un milieu de vie dynamique et enrichissant. Félicitations à tous les nominés!