Francine Bolduc : vente de débarras

Windsor (RC) – Demeurant sur la 6e avenue, tout près de la rue Du Moulin, Francine Bolduc était prête pour sa première vente de garage de l’année, favorisée par 16 degrés Celsius à l’occasion d’une température qui a éclaté la morosité d’un hiver particulier.

«J’ai été la première à me rendre à la Ville de Windsor pour obtenir mon permis de ventes de débarras! La dernière fin de semaine a été bonne avec plusieurs visiteurs dans le secteur des avenues et d’autres personnes en voitures qui s’arrêtaient devant la maison. Il y eut aussi des participants provenant de l’exposition canine qui se tenait à l’aréna et certains ont marché jusqu’à la 6e avenue pour se délier les jambes et faire quelques acquisitions», a mentionné MmeBolduc.

Troc

Par ailleurs, les chasseurs d’aubaines seront présents à la journée Troc VSF (Val-Saint-François) au Centre communautaire René-Lévesque à Windsor le 4 mai prochain. À cette occasion, Francine Bolduc qui initie le troc depuis 2016 sera sur place avec l’appui de Catherine Deladurentaye.