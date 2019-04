Une quatrième édition du Troc VSF au Centre communautaire

Windsor (RC) – Dans le cadre de la Journée de la Terre, la population de Windsor et des environs est invitée à participer à la journée Troc VSF (Val-Saint-François). Cette quatrième édition aura lieu le samedi 4 mai au Centre communautaire René-Lévesque (54, rue Saint-Georges à Windsor), de 10h à 13h

Ayant débuté au CEFI (Centre d’excellence en formation industrielle) lors d’un projet étudiant, la Maison de la famille des Arbrisseaux, avec son souci environnemental et sa mission communautaire, a pris la relève du Troc l’année dernière.

Cet évènement a pour but de sensibiliser la population à la réduction des déchets par la réutilisation des objets, et ce gratuitement. Ainsi, il n’y aura aucune transaction monétaire. Pour chaque item apporté, un coupon sera remis et donnera droit à un article au choix dans la salle. Notez que la bonne condition de ces items est de mise.

Voici quelques suggestions: vêtements, chaussures, accessoires, bijoux, jouets, articles de bébé, serviettes, literie, livres, CD, DVD, vaisselle et autres accessoires de cuisine; articles de décoration, petits appareils électriques et électroniques, petits meubles seront disponibles. Seuls les articles en bonne condition seront acceptés. Les objets restant après l’évènement seront envoyés à la Friperie du Presbytère à Windsor.

La population est encouragée à participer en grand nombre et à profiter de cet évènement pour faire le grand ménage du printemps!