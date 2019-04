Une candidature de Benoit Jacques chaudement appréciée

Windsor (RC) – Dans le cadre de la Semaine du bénévolat organisé par le Centre d’action bénévole de Windsor, le Conseil 2841 des Chevaliers de Colomb de Windsor et le Grand Chevalier Jean Schinck Jr. ont remis un cadeau-souvenir au frère Benoit Jacques pour sa nomination à titre de représentant-bénévole.

Alors que M.Jacques était présent lors du souper qui se tenait à la grande salle des Chevaliers le 9 avril dernier, M.Schinck et ses collègues avaient auparavant choisi à l’unanimité la candidature de Benoit Jacques parmi les autres bénévoles également retenus pour leurs implications.

Benoit Jacques est membre en règle des Chevaliers de Colomb depuis 1998 durant ses premières années à Bromptonville (maintenant l’arrondissement de Brompton à Sherbrooke) et depuis 2004 pour le conseil de Windsor.

«Il a occupé plusieurs fonctions en passant de simple membre, intendant pendant deux ans, sentinelle intérieure et extérieur à secrétaire-trésorier pendant six ans. Il est le coordinateur de notre Guignolée depuis quatre ans. Ce titre lui demande beaucoup de son temps et de dévouement pour cette cause qu’il accomplit avec un remarquable brio. Il est aussi sur le comité du rallye automobile de notre organisme qui a lieu à l’automne. De plus, il a aussi été sur l’équipe du Premier degré du Conseil241», d’ajouter le Grand Chevalier.

Il faut aussi noter son implication dans d’autres organismes dont les Optimistes de Brompton et de Saint-François-Xavier-de-Brompton, animateur de la catéchète à la paroisse Sainte-Praxède à l’arrondissement de Brompton, œuvrant aussi durant cinq ans dans la chorale Sainte-Praxède.

Par son travail et dévouement, il a permis à notre organisme à bien se positionner auprès de la population de la région de Windsor.