De beaux efforts des jeunes du Club Optimiste

Windsor (RC) – Réunis à la Cantine Pop’s du secteur Saint-Gabriel à Windsor, les membres du Club Optimistes parents et amis ont profité d’un souper convivial durant lequel des jeunes ont été récompensés dans le cadre de l’Art de s’exprimer et de l’Opti-Génie.

Parmi ces filles et garçons, Julianne Larochelle-Pion a fait preuve de persévérance dans le cadre de l’Art de s’exprimer avec son texte, La Rage de vivre, gagnante de la zone33 qui regroupe Asbestos, Valcourt, Windsor et Wotton.

Au niveau de l’Opti-Génie qui se tenait à Victoriaville, Jessie Boulanger de Windsor a livré une chaude lutte face au concurrent d’Asbestos.

De nouveau, l’ex-professeur André Houle a été présent à l’école Saint-Philippe durant l’année2018-2019 afin de poursuivre l’Art de s’exprimer et l’Opti-Génie auprès des jeunes de Windsor et des environs. «Chaque année, je suis toujours heureux de les voir s’amuser et surtout de s’intéresser à des initiatives pleines de découvertes. Pour nous, les collègues et parents, c’est toujours une fierté de pouvoir supporter nos jeunes».

Parmi les Optimistes de Windsor, Mélanie Guindon et Francis Lussier représentaient la zone33 ainsi que le président Luc Gilbert du club windsorois.