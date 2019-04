Récupération et compost font leur entrée à l’école primaire Saint-Philippe

Windsor – À l’école primaire Saint-Philippe de Windsor, les élèves du comité EVB (établissements verts Brundtland) travaillent fort depuis le mois de janvier afin de diminuer la quantité de déchets dans les poubelles et souhaitaient installer un centre de tri offrant le compost et la récupération sur l’heure du midi. La Ville de Windsor a accepté de fournir des bacs de compost et des bacs de récupération supplémentaires et d’ajouter la collecte à leur trajet existant.

Grâce à la collaboration de la Ville et de la MRC du Val-Saint-François, les 400 élèves de l’école peuvent mettre leurs restants de repas et collations au compost et les boîtes de jus à la récupération.

Ensuite, une équipe d’élèves du comité EVB fait la collecte des chaudières et des bacs de récupération. Ils vont les vider à l’extérieur dans les bacs respectifs et préparent les chaudières à compost pour le lendemain en y mettant du papier journal.

Les élèves sont fiers de faire une différence pour la planète! Les enseignants se sont aussi mis de la partie en mettant à disposition un petit bac de compost par classe pour y accueillir les restants de collation et même les mouchoirs.