Un bel engouement pour le Salon Priorité Emploi des Sources

Asbestos (RL) - C’est samedi dernier, soit le 13 avril, que se tenait le Salon Priorité Emploi des Sources à la bibliothèque municipale d’Asbestos. L’évènement fut couronné de succès alors que c’est plus d’une centaine d’emplois disponibles dans la région, qui étaient offerts lors de cette journée. On évalue à 450 personnes le nombre de visiteurs ayant sillonné les différents kiosques, dont 326 chercheurs d’emplois directs, qui sont venus des régions avoisinantes et même qu’une personne est venue d’aussi loin que de Rouyn-Noranda, afin de rencontrer les dirigeants d’entreprises présentes en plus de s’enquérir des possibilités et programmes de formations également offerts dans la MRC. «C’est un grand plaisir pour nous de voir que les gens se déplacent en grand nombre depuis la matinée, afin de venir rencontrer les exposants. Il s’agit d’une belle opportunité pour nous de prendre le temps d’échanger et discuter avec eux.» D’expliquer Mélissa Pilon, coordonnatrice aux communications pour le Carrefour Jeunesse-Emploi des comptés de Richmond-Drummond-Bois-Francs. Pour M.Sylvain Valiquette, coordonnateur du Parc du Mont-Ham, ce type de salon permet également à la clientèle de découvrir les beautés de la région. «La MRC des sources possède des richesses naturelles indéniables et il est important de les mettre en valeur, comme le Parc Régional du Mont-Ham par exemple, lui qui est en constante croissance au niveau de l’achalandage depuis quelques années comme en témoignent notamment les 40000 entrées enregistrées l’an dernier.»

Après cet arrêt à Asbestos, le salon priorité emploi, qui fête ses 20 ans cette année, continuera sa tournée des MRC de l’Estrie en se dirigeant maintenant du côté de Lac-Mégantic le 11 mai prochain, dans le cadre du salon de la MRC du Granit.