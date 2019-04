Club canin de l’Estrie : une cinquième édition encore améliorée

Windsor (RC) – Présent au Centre J.A.-Lemay les 12, 13 et 14avril, le Club canin de l’Estrie était de retour pour une 5e année en sol windsorois avec quelques nouveautés qui ont bonifié cette fin de semaine marquée par les premiers signes du printemps.

Au total, 200 chiens étaient sur place vendredi, 251 le samedi et 232 le dimanche. Durant ces trois jours s’est tenu le championnat en conformation vendredi à deux reprises et une fois pour les journées de samedi et dimanche. À ces confirmations s’ajoutaient le concours d’obéissance et, pour cette année, les concours de rallye d’obéissance à l’aide des panneaux délimitant les trajets.

«Par ailleurs, nous avons obtenu la présence des produits du Treasure Coast Pet Products reconnu pour ces accessoires de bonne qualité. Ce nouvel espace installé sur la surface du Centre Lemay a attiré plusieurs acheteurs. Un deuxième espace dans la salle des Sportifs de l’aréna», a mentionné Peter Beattie, président du Club Canin de l’Estrie.

Parmi les propriétaires de chiens qui ont participé aux diverses épreuves durant ces trois jours, plusieurs visiteurs ont payé le coût de l’entrée quotidienne afin d’apprécier la qualité des diverses races canines accompagnées de leurs maîtres. Parmi eux, la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, était sur place pour une cinquième présence à l’évènement, sans oublier le souvenir de Mouffe.

Encore cette année, les propriétaires et éleveurs du Québec étaient sur place ainsi que les provinces canadiennes et les états de la Nouvelle-Angleterre.

Pour l’édition2019, Windsor était de nouveau la première étape de la saison des clubs canins qui se poursuivra jusqu’à l’automne prochain. Le Club canin de l’Estrie regroupe Peter Beattie (président), Sue Daigneau, Katherine Fréchette, Luc Hamel, Nicole Saint-Pierre et Jessica Tétreault.