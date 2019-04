Une belle réussite pour l’exposition

Danville (RL) Le cercle de fermières de Danville tenait son exposition annuelle les 10 et 11 avril dernier au centre communautaire Mgr-Thibault. Il s’agissait donc de moments importants pour ces dames artisanes bénévoles, de démontrer l’ampleur de leurs talents et réalisations, ainsi que de proposer certaines de leurs œuvres à la population afin d’aider au financement de l’organisme. Cela permet du même coup la continuité des levées de fonds servant à apporter de l’aide au sein de plusieurs associations donc notamment, ACWW ( Associated Country Women of the World), OLO, Mira et Préma-Québec, pour ne nommer que celles-ci. En plus de l’exposition en elle-même, les visiteurs étaient conviés à un souper spaghetti, qui aura attiré plus de 140 personnes le jeudi soir, tandis que le populaire bingo qui a suivi aura compté 94 participants, eux qui couraient la chance de se mériter de très beaux prix fabriqués de mains de maître par les membres du cercle.

Le Cercle de Fermières du Québec est un organisme qui a comme mandat l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille ainsi que la transmission du patrimoine culturel et artisanal.