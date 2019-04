Pari tenu pour le Maire Hugues Grimard

Asbestos (RL) - La série finale de la ligue de hockey régionale Senior opposant les Cougars de Warwick au Dynamik de Coaticook (tombeurs du Nordik Blades d’Asbestos lors de la ronde précédente) vient à peine de prendre fin avec une victoire de 1 à 0 de Warwick remporté vendredi dernier au domicile du Dynamik, octroyant du même coup les honneurs des éliminatoires et la coupe Action Maison aux Cougars. Ceci dit, en préambule de cette série, soit lors de la demi-finale opposant Asbestos à Coaticook, les maires des deux municipalités impliquées, messieurs Hugues Grimard et Simon Madore, désireux d’appuyer au maximum l’équipe de leur ville respective, y sont allés d’un petit pari amical. L’enjeu se voulant, qu’en cas d’élimination, le maire de l’équipe défaite préside un conseil de ville vêtu d’un chandail de l’équipe adverse. Or comme nous le savons tous à présent, les favoris asbestriens ont vu Coaticook mettre fin à leur saison en cinq rencontres. C’est donc dans le respect de son pari que M.Hugues Grimard a tenu parole lors de la séance du conseil du 1er avril. Toutefois, en guise de support et afin de souligner l’excitante saison de hockey senior que le Nordik Blades a offert à la population en 2018-2019, l’ensemble des élus municipaux ont quant à eux arborés fièrement le chandail de l’équipe locale pour l’évènement.