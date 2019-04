Le CAB de la MRC des Sources remercie ses bénévoles

Asbestos (RL) - En marge de la semaine de l’action bénévole 2019, qui se déroule du 7 au 13 avril sous le thème «Et si on osait... bénévoler», le CAB des Sources tenait son rendez-vous annuel de reconnaissance avec ses membres dimanche dernier à la salle La Bénévole d’Asbestos, afin de les remercier et souligner par le fait même, leurs implications au sein des nombreux et diversifiés secteurs d’activités que l’organisme dessert. Il s’agissait également d’un évènement marquant la clôture de la 35e année d’existence de l’organisme dans la région, lui qui a été fondé en 1983. En tout ce sont plus d’une centaine de bénévoles qui œuvrent avec cœur année après année, afin d’apporter aides et ressources à la population de la MRC des Sources. Lors du bilan annuel qui accompagnait, cette journée festive, nous avons appris que la santé financière de l’organisme se porte actuellement très bien, résultant notamment de l’aide provenant des trois paliers gouvernementaux et des différentes activités de financement permettant de maintenir adéquatement l’offre de service faite à la population. Un copieux repas partagé entre amis fut les prémices aux allocutions de remerciements faites par le directeur général, Serge Bonneville, soulignant l’apport exceptionnel et essentiel de l’ensemble des équipes sur le terrain. C’est d’ailleurs à la fin de ce discours, qu’il fut permis d’apprendre le départ à la retraite de ce dernier, prévu dans les prochains mois, et ce, après plus de 15 années à la tête de l’organisme communautaire.

Notons par ailleurs les présences de messieurs; Alain Rayes, député de Richmond-Athabaska à Ottawa, André Bachand, député de Richmond au niveau provincial, Hugues Grimard maire d’Asbestos et préfet de la MRC, ainsi que le président de la fédération des centres d’actions bénévoles du Québec, M.Fimba Tankoano. Ces derniers furent tour à tour, invités par la présidente madame Jocelyne Bourgeois, à se rendre à l’estrade afin de s’adresser à l’ensemble des invités, tout en prenant bien soin de souligner par des témoignages et remises de certificats honorifiques, le travail communautaire accompli par M.Bonneville et son équipe au fil des ans. Serge Bonneville s’est dit des plus émus par toutes ces marques de reconnaissance à son endroit, lui qui reçut par surcroît la prestigieuse médaille de l’Assemblée nationale du Québec directement des mains du député Bachand, visiblement touché par les années d’implications du directeur général.