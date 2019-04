« Ti-Maurice » Landry immortalisé à Wotton

Wotton (RL) - La communauté wottonnaise était conviée ce dimanche 7 avril, à un brunch spécial en marge d’une célébration organisée en l’honneur de M.Maurice Landry alias Ti-Maurice, un fidèle citoyen malheureusement décédé le 1er avril 2018 à l’âge de 74 ans. Pour ce faire la municipalité, appuyée par plusieurs organismes de l’endroit tels que; le club optimiste, le conseil9357 des Chevaliers de Colomb, la FADOQ et le Festival country de Wotton, a procédé à la rebaptisation de la salle municipale, changeant dorénavant son appellation pour la salle Ti-Maurice Landry.

M.Claude Vaillancourt, représentant du Club Optimiste et ami personnel de monsieur Landry, agissait à titre de maître de cérémonie lors de cet évènement. «Ti-Maurice » mérite pleinement cette marque de reconnaissance, car tout le monde appréciait cet homme de cœur, souriant et toujours de bonne humeur. Il ne manquait jamais d’y aller d’une salutation personnelle envers les gens qu’il rencontrait lors de ses petites marches régulières ou bien ses innombrables sorties à vélo; son traditionnel “Salut-Salut” résonne d’ailleurs encore aujourd’hui. Maurice était un homme engagé qui avait la particularité de n’être membre d’aucune association en soi, mais était impliqué dans à peu près tout.

Que ce soit de l’aide apportée à l’église, à la caserne de pompier, des levées de fond, des fêtes et festivals ou encore chez un voisin, Ti-Maurice était toujours présent. Il était également un ambassadeur incroyable pour Wotton, alors qu’il en assurait la promotion partout où il allait. De plus, il se faisait un devoir d’aller rapidement à la rencontre des nouveaux arrivants pour les accueillir et se présenter.» De confier M.Vaillancourt. Il est donc possible depuis ce dimanche de voir sur le mur de la façade extérieure du bâtiment, le nom de Maurice Landry ainsi que son vélo bien accroché, une signature personnalisée envers l’homme, afin que tous puissent se rappeler. Une plaque avec photo occupe également un espace bien en évidence à l’intérieur de la salle. À noter que ces présentations furent faites en présence de plusieurs membres de la famille de M.Landry, dont notamment une tante qui fêtera ses 98 ans dans quelques semaines, ces derniers sont tous venus de la région de Montréal expressément pour célébrer l’évènement.