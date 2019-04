La générosité au rendez-vous de la campagne annuelle de Centraide

Estrie (RC) – Les Estriens ont une fois de plus démontré qu’ils sont des gens de cœur dans le cadre de la 43e campagne de souscription», ont retenu les membres du conseil d’administration et des bénévoles. Les efforts qui se sont déroulés, du 18 septembre au 18 mars, ont ainsi permis à Centraide Estrie de dépasser l’objectif fixé lors de son lancement pour un montant de 1677018$. La conférence de presse en formule5 à 7 se tenait au Restaurant-Bar Shaker de Sherbrooke, nouveau partenaire de Centraide.

Enchanté de ce dénouement fort positif, le président du conseil d’administration Yves Jodoin s’est fait un point d’honneur de les remercier. «Les Estriens ont agi avec cœur et je veux sincèrement saluer leur générosité qui s’est encore manifestée par des dons individuels, ou en provenance d’entreprises, d’organisations et de leurs employés».

Ayant pris la relève de l’ex-directeur de l’usine Domtar de Windsor d’Éric Ashby à la présidence du cabinet de campagne 2018, Ismaël Sondarjee a de son côté mis en évidence le rôle crucial des bénévoles en milieu de travail: «Nos ambassadeurs sont nos partenaires et ils sont directement responsables de notre succès; il importe de leur rendre hommage, pour leur précieuse et incommensurable contribution».

Bien heureuse de clore ainsi sa première campagne à titre de directrice générale, Marie-Hélène Wolfe s’est pour sa part réjouie de l’impact réel et durable que pourra continuer d’exercer Centraide Estrie dans la région: «Plus de 111000 personnes, soit un Estrien sur trois, sont rejointes et aidées par Centraide Estrie, en collaboration avec les 68 organismes que nous supportons financièrement. Grâce aux dons recueillis, nous pourrons poursuivre notre mission et action globale sur le développement des communautés dans les sept MRC de l’Estrie pour continuer à améliorer la vie de milliers de personnes», de dire MmeWolfe.

Des Sources et Val-Saint-François

Parmi les sept MRC de l’Estrie, celles des Sources et du Val-Saint-François profitent de Centraide qui, annuellement, est l’occasion de remettre aux bénévoles la remise des enveloppes pour les associations et l’occasion de se rencontrer.

Centraide Estrie se positionne comme un acteur incontournable de changement social dans la région, mouvement auquel de plus en plus de gens de cœur, tel que Johanne Dion de la compagnie Énergir, adhèrent et souscrivent: «Je soutiens depuis déjà plusieurs années la mission de Centraide et cette année, j’ai eu la chance de voir de mes propres yeux l’impact positif et la différence qu’opère Centraide dans la vie d’hommes, de femmes et d’enfants qui vivent dans nos communautés, car les dons que l’on fait, sont investis ICI, et restent en Estrie».