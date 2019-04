Exposition-vente du Cercle de fermières de Windsor

Windsor (RC) – C’est le dimanche 7 avril prochain que l’exposition-vente annuelle du Cercle de fermières aura lieu au Centre régional du Bel-Âge, de 10h à 17h. L’entrée sera gratuite pour tous et c’est 28 exposantes et exposants de la région qui présenteront leurs œuvres regroupant le tissage, broderies, courtepointes et coutures ainsi que des bijoux, épices, produits Tupperware, tisane, peintures sur toiles, bois et papiers.

Jusqu’à l’année2018, l’exposition du cercle de Windsor se tenait à la salle de l’Unité Domrémy, mais pour la présente année, les responsables du Centre régional du Bel-Âge ont permis au Cercle de fermières de pouvoir utiliser la grande salle, et ce, gratuitement.

«Nous sommes très heureuses de cet avantage. En fait, c’est un incident qui s’est produit l’an dernier dans un cercle de Fermières lors d’une exposition. Une personne aurait été malade après avoir mangé une nos pâtisseries maison. Afin d’éviter des complications, les Fédérations des cercles des Fermières du Québec ont choisi de ne plus offrir de pâtisserie, ce qui était le principal revenu pour financer nos activités lors des expositions», de préciser Lucienne Noël, présidente du cercle de Windsor.

Toutefois, le service de boîtes à lunch du Lave-auto Dépan’Express A+, des rafraichissements et du café seront offerts sur place.

Grâce à l’apport du Centre régional du Bel-Âge (6, 6e Avenue), les visiteurs pourront faire leurs achats pour Pâques et la fête des Mères. Des achats judicieux!