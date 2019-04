Une activité-conférence, offerte par les partenaires de la petite enfance des Sources

Asbestos (RL) - Une conférence pédago-humoristique, sous le thème Mieux soutenir nos garçons sera offerte tout à fait gratuitement par les partenaires de la petite enfance de la MRC des Sources (PPE), à la bibliothèque d’Asbestos ce jeudi 28 mars. Cette soirée qui est prévue de 18h45 à 20h45 comptera plusieurs volets de discussions en compagnie des conférenciers sur place afin d’aider à diminuer la vulnérabilité présente chez les petits garçons. À noter qu’en dépit du titre de la conférence, des volets entourant les jeunes filles feront également partie intégrante de cette soirée, qui a pour but de concilier les deux réalités avec bienveillance et non d’en diviser les réalités. Parmi les grandes lignes abordées, nous retrouverons notamment des questionnements que plusieurs parents, intervenants jeunesse et/ou personnels éducatifs, se sont assurément déjà posés:

- Qu’est-ce qui relève du préjugé, de la réalité?

- Quelles sont les vulnérabilités de nos garçons?

- Y a-t-il vraiment une différence avec les filles?

- Comment favoriser l’identité masculine sans brimer?

- Je permets ou pas les jeux de batailles?

Durant ce temps, afin de divertir les enfants des personnes désireuses d’assister à la conférence, les partenaires de la petite enfance offriront également aux jeunes, la possibilité de participer à une activité Pyjama-Cinéma. Pour ce faire il y aura une projection du film Pierre-Lapin, à la salle du conseil municipal, qui se trouve dans un autre local, tout juste voisin de la conférence. Il s’agira donc d’un moment privilégié pour la population de passer un agréable moment formateur pour le mieux-être des jeunes garçons et filles, le tout sous le signe du respect et du sourire. Pour informations supplémentaires et réservations, les gens peuvent communiquer avec les responsables de cette soirée thématique au 819-879-0360.