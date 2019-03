Domtar débute les travaux de démantèlement dans le projet de modernisation de la cour à bois

Windsor – Après plus de 18 mois de préparation, l’usine Domtar de Windsor entreprend les travaux dans le cadre du projet de modernisation de la cour à bois, un investissement de 37 millions de dollars. L’entreprise désire informer la population de Windsor et de Val-Joli qu’elle débutera, à compter du 1er avril prochain, les travaux extérieurs de démantèlement. Ceux-ci se dérouleront de jour du lundi au vendredi et s’échelonneront sur une période de 8 semaines. Bien que des mesures d’atténuation aient été prises, les travaux pourraient occasionner du bruit additionnel à certaines périodes.

De plus, afin de maintenir les opérations pendant la période de travaux, la transformation du bois se fera sur un horaire de 24 heures en semaine, le samedi de 7 h 30 à 19 h 30 et le dimanche de 7 h 30 à 20 h 30. Cet horaire est sujet à changement en fonction des besoins. Les livraisons de bois continueront selon l’horaire actuel.

Le démarrage de la nouvelle ligne de transformation multi longueur est prévu en novembre 2019. Le projet de modernisation consiste à remplacer les deux lignes de transformation du bois par la construction d’une ligne multi longueur. Le projet de la cour à bois permettra non seulement de moderniser nos équipements, d’accroître la productivité, d’améliorer la qualité des copeaux et de réduire les coûts de transformation, mais également de sécuriser notre approvisionnement en fibre. Actuellement, les installations de l’usine de Windsor permettent de recevoir seulement du bois de 4 et 8 pieds. À la suite du projet, l’usine pourra recevoir du bois multi longueur allant jusqu’à 26 pieds de long.

Ce projet s’inscrit dans la démarche de développement durable de Domtar en permettant de réduire les distances d’approvisionnement, d’améliorer la qualité de copeaux et ainsi faire un meilleur usage de la fibre.