Retour du Bazar au profit de la Maison des familles FamillAction des Sources

Asbestos (RL) - Le bazar familial 0-14 ans sera de retour pour une nouvelle édition le 6 avril prochain au sous-sol de l’église St-Isaac-Jogues entre 10h et 16h. Tous les profits engendrés lors de cette journée par la location de tables d’exposants seront remis à l’organisme communautaire FamillAction. Parmi les nouveautés cette année, il y aura l’ajout de la zone créations et produits locaux, qui permettra à la population de s’imprégner de tous les talents ainsi que la qualité d’une multitude d’articles pour tous les groupes d’âge, produits sur le territoire de la MRC des Sources. Ce sera également un moment propice pour rencontrer les différents organismes de la région avec les présences déjà confirmées des Partenaires pour la petite enfance, CIUSSS-CHUS (CLSC d’Asbestos), Défi handicap des Sources, Carrefour Jeunesse Emploi, le centre des Femmes du Val St-François, la Maison des jeunes Danville ainsi que bien entendu la Maison des Familles FamillAction.

En complément lors de cette journée, une section de jeux sera aménagée et sous surveillance, dans une partie de la salle, afin de jumeler conte, bricolage et plaisir pour les enfants. Une petite section bistro sera également présente pour les personnes désireuses de diner sur place. Or pour ce faire un service de cantine sera présent sur place ainsi qu’une vente de pizza au profit de la maison des jeunes de l’OR Blanc d’Asbestos. Quelques tables sont toujours disponibles à la location en ce qui concerne les articles usagés de même que pour les créations et produits locaux. Pour ceux et celles qui aimeraient s’en prévaloir, il est possible d’entrer en contact avec MmeJoannie Filion au 819-839-1190 pour obtenir plus de détails.