Le conseil 2823 des Chevaliers de Colomb honore une trentaine de jubilaires

Asbestos (RL) - Dimanche le 17 mars, les membres des chevaliers de Colomb d’Asbestos, St-Adrien-de-Ham et de Saint-Camille, se sont réunis à la salle St-Isaac Jogues, afin de souligner les 25, 40, 50 et même 70 ans d’implications caritatives au sein de l’ordre pour 30 de leurs membres. C’est donc entouré de dignitaires municipaux et de l’ordre tels que; M.Léo Morin, Député de district87; Renald Geoffroy fidèle navigateur de l’assemblée; Mgr Castonguay; du président d’honneur de la campagne des œuvres charitables2018-2019, M.Hugues Grimard ainsi que du curé Patrick Côté de la paroisse Coeur-Immaculé-de-Marie que suite à la messe commémorative, les jubilaires ont pu savourer un brunch avec frères et famille où une présentation sous haie d’honneur de la part des membres du 4e degré ainsi qu’une remise de souvenirs de circonstance les attendaient également. Des honneurs bien mérités pour ces personnes ayant consacré autant d’années au bénévolat pour le mieux-être de leur communauté.