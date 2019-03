Changements prévus à la crosse mineure

Windsor (RC) – À l’approche de la saison 2019, l’Association de crosse mineure de Windsor annonce des changements à venir. En effet, la fédération de crosse a approché les différentes associations du Québec afin de créer une nouvelle ligue provinciale. Tous espèrent ainsi de faire connaitre davantage ce sport et intéresser un plus grand nombre de jeunes.

La création de cette ligue fera en sorte que les jeunes puissent jouer une dizaine de parties contre autant d’équipes différentes. Les pratiques se tiendront en semaine dans chaque association et les parties se dérouleront une journée de fin de semaine, à raison de 5 à 6 fois lors de la saison. Les responsables désirent aussi apporter des changements aux règles de jeu.

Les catégories tyke et novice joueront sur la largeur de la surface. Le nombre de joueurs sera aussi réduit. «On peut dire que la façon de jouer ressemblera à celle du Dek hockey. Les joueurs seront ainsi plus dans l’action. Une balle moins bondissante sera aussi utilisée et favorisera la possession plus rapide par les joueurs. De plus, ces deux catégories ainsi que celle du pee-wee joueront sans contact», de mentionner le président de l’association. Cette façon de faire vise à permettre aux joueurs de développer plus rapidement les habiletés de jeu requises à la pratique de ce sport», précisent Patrick Richard et Louise Laporte, bien au fait des changements.

Catégories

Les catégories bantam, midget et intermédiaire feront aussi partie de cette ligue avec les règles habituelles de jeu connues de tous. Quant à la catégorie féminine, les équipes estriennes (Coaticook, Sherbrooke et Windsor) évolueront entre elles avec leur calendrier habituel puisque les autres villes n’ont pas d’équipe. Comme le centre Lemay sera en rénovation, les parties seront toutes disputées à Sherbrooke pour cette catégorie.

Les détails de la ligue provinciale sont à être peaufinés dans les jours qui viennent. Les ententes entre les différentes villes intéressées devraient être connues au plus tard vers la mi-avril. L’Association de crosse mineure de Windsor pourra informer les intéressés dans les semaines qui viennent lors des périodes d’inscriptions, ainsi que sur la page Facebook.