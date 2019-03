Soirée Casino au Centre d’Art de Richmond

Richmond (RC) – Le conseil d’administration du Centre d’Art de Richmond annonce l’édition2019 de sa Soirée Casino annuelle qui se déroulera le 27 avril prochain, dès 18h. Un évènement où le plaisir sera évidemment de la partie.

Les participants auront l’occasion de s’amuser en jouant au black jack, au poker et à la roulette dans une ambiance festive et animée. Le coût des billets est de 35$ en prévente et de 40$ à la porte. Chacun recevra l’équivalent de 5000$ en jetons pour s’amuser tout au long de la soirée.

Cette activité-bénéfice est importante pour le Centre d’Art puisqu’elle permet d’amasser des fonds nécessaires pour la pérennité des activités, qu’ils s’agissent de la présentation de spectacles ou de l’École de musique. La mission du centre est d’offrir des spectacles de qualité, mais aussi d’inviter la population à s’épanouir par la musique.

«Le comité organisateur bénévole de la Soirée Casino est impatient de vous voir! Participer à cette soirée, c’est poser un geste de solidarité envers un organisme de votre communauté tout en s’amusant», considère François Tétreault, directeur général et artistique Centre d’Art de Richmond et les Amis de la musique.

Pour acheter des billets: www.centredartderichmond.ca.