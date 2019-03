Danville souligne l’apport de Karine Vallières

Danville (RL) - Le conseil municipal de la ville de Danville a profité de la tenue de son assemblée mensuelle du lundi 18 mars, afin de rendre un hommage à Mme Karine Vallières pour son apport à la collectivité. C’est par l’entremise du maire M. Michel Plourde que les élus ont remis au nom de la ville de Danville ainsi que de ses citoyens, un certificat honorifique pour le travail accompli par madame Vallières lors de son passage à titre de député de Richmond sur la scène politique provinciale, ainsi que son implication actuelle au sein de l’ensemble de la collectivité.

Lors d’une allocution, M.Plourde a souligné l’attachement de Mme Vallières pour sa communauté, son amour des gens ainsi que le niveau d’engagement dont celle-ci faisait preuve lorsqu’elle prenait charge d’un dossier à titre de députée. Degré d’engagement dont elle fait preuve encore aujourd’hui dans ses nouvelles fonctions professionnelles de directrices des communications et affaires publiques chez Alliance Magnésium.

Pour madame Vallières, il s’agit d’une belle reconnaissance qu’elle savoure pleinement, mais qu’elle accepte au nom de toute l’équipe avec laquelle elle œuvrait en politique. «Je suis honorée de cette attention, vous savez lorsque j’ai frappé à la porte de la politique pour représenter les gens de Richmond, je l’ai fait avec cœur en me disant que peu importe ce qui pourrait arriver ou se dire à mon sujet en cours de mandat, je me devais de rester authentique et vraie. Or aujourd’hui, je peux dire que je suis fière du parcours réalisé en ce sens et il me fait toujours grand plaisir de recroiser les gens d’ici et d’un peu partout en région. Le seul et unique conseil qu’il me serait possible de prodiguer à une personne qui débute dans le milieu, c’est exactement le même, c’est-à-dire être authentique et demeurer soi-même. Je remercie donc ma ville natale ainsi que ses élus, pour cette mention que je reçois et que je m’empresse de partager avec l’ensemble de mon ancienne équipe de travail, des personnes engagées qui m’épaulaient chaque jour et sans qui cette aventure n’aurait pu être possible.»