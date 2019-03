Nouvelles de Val-Joli

Val-Joli – Le printemps arrive à grands pas. Le maire Rolland Camiré conseille à ses résidents de vérifier les ponceaux pour qu’ils ne soient pas obstrués, car il y a beaucoup de neige au sol présentement. Une petite vérification peut éviter beaucoup d’ennuis pour les propriétaires et à la Municipalité.

Par ailleurs, l’implantation de la cueillette des matières compostables a permis de détourner du site d’enfouissement quelque 75 tonnes. «Cette année, nous irons en appel d’offres pour le nouvellement du contrat des ordures. Cela signifie que plus on récupère, moins dispendieux sera le contrat des ordures et mieux se portera l’environnement», constate M.Camiré.

Au niveau du conseil municipal, la rémunération des élus a été modifiée, car la partie de l’allocution de dépenses n’était pas imposable et le devient à partir de 2019 au fédéral. La rémunération de base du maire était de 7 277.04$ en 2018 et elle sera majorée à 8 777.04$. L’allocation de dépenses était 3 638.52$ et elle sera de 4 388.52$. Un conseiller recevait 2 505.12$ et il sera réajusté à 3 005.16$ et son allocation de dépenses était de 1 252 et elle ses de 1 502.64$.

En bref

• La Municipalité appuie la demande de l’entreprise Bessette et Boudreau pour diminuer la vitesse sur une portion de la route143, ainsi que l’ajout de signalisation de traverses piétonnières.

• La demande de changement de zonage pour un projet de sablière sur la route143 a été refusée. Le schéma d’aménagement de la MRC ne le permet pas dans le périmètre urbain.

• Des dons et commandites ont été autorisés pour les Jeux du Québec en raison de la participation d’Antoine Joseph en hockey, de l’Exposition agricole de Richmond, du Club des Patins d’argent de Windsor et le comité de la Semaine de l’action bénévole.

• La Municipalité a fixé les tarifs d’inscription pour la saison de balle et a nommé François Lacombe et Valérie Demers à titre de responsables.

• Une demande auprès de l’Association forestière du sud du Québec a été acheminée pour des arbres dans le cadre de Mai, mois de l’arbre et des forêts.