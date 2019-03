Chronique de la Table de lutte à la pauvreté du Val-Saint-François

Val-Saint-François (RC) – Réunis récemment à Valcourt, les partenaires de la Table de lutte à la pauvreté ont principalement travaillé sur le prochain plan de lutte à la pauvreté pour le Val-Saint-François. Dans ce dossier, la Municipalité régionale de comté a désigné la Corporation de développement communautaire comme instance locale afin d’élaborer les priorités en matière de lutte à la pauvreté, et ce, afin que cette dernière assure le suivi du plan d’action en étroite collaboration avec la Table stratégique.

«Présentement, nous sommes à l’étape de dresser un portrait du territoire en matière de pauvreté et d’exclusion afin d’établir des priorités pour le Val-Saint-François afin d’agir sur les déterminants de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Les délais sont très rapides, mais déjà nous avons été en mesure d’identifier des constats et des principes avec les partenaires de la Table, des citoyens et les principaux acteurs sociocommunautaires», a précisé le directeur de la CDE, Diego Scalzo.

Toujours en lien avec le plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale2017-2023, les intervenants ont eu l’invitation des partenaires de la santé publique de recommander des initiatives en lien avec le fonds en sécurité alimentaire, dont l’objectif principal vise à améliorer la sécurité alimentaire de personnes à faible revenu par le soutien d’actions structurantes et d’organismes les rejoignant. Encore une fois, les groupes communautaires ont démontré leur capacité de travailler ensemble, recommandant trois initiatives structurantes et partenariales.

«Également, nous avons profité de cette tribune pour présenter un projet qui a été déposé à la Fondation Chagnon par différents groupes de la région. Le projet proposé consisterait à mettre en place une mobilisation intersectorielle 0-20 ans. On souhaite la mise en œuvre d’environnements favorables pour agir sur les déterminants de la réussite éducative qui ont été identifiés prioritaires par le milieu. Cela inclut aussi d’améliorer les espaces de vie des jeunes, des familles et des personnes pour favoriser la réussite éducative tout en agissant sur les déterminants de la pauvreté. À suivre», d’ajouter M. Scalzo.