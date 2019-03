Richmond (RC) – Avec une température frisant les moins 15 degrés, surtout avec les poussées de vent à l’angle de la rue Craig et de la 7e avenue, les vêtements chauds étaient la norme afin de profiter de la parade. C’est d’ailleurs dans ce secteur que l’évènement s’est mis en branle, escorté par la Sureté du Québec avec en tête la Société St-Patrick.

Le cortège s’est dirigé vers le centre-ville, là où les familles, amis et visiteurs provenant de plusieurs régions ont apprécié l’édition2019. D’ailleurs, quelques degrés étaient à la hausse avec le passage des chars allégoriques, des chevaux, des fanfares, divers véhicules et autres attractions, dont la charrette à foin du Happy St-Patrick!, qui a été un moment fort que les jeunes et adultes ont apprécié avec de grands sourires.

S’il est parfois hasardeux de savoir combien de spectateurs étaient massés en bordure des trottoirs au fil des années, on pourra dire que l’édition2019 a été chaleureuse!