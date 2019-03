Les jeunes de l’école Masson remportent la finale de zone du concours Opti-Génie

MRC des Sources (RL) - La finale de la zone33 du concours opti-génie, organisé par le club optimiste, se déroulait en début d’après-midi le dimanche 17 mars du côté de l’école primaire St-Philippe à Windsor. Pour cette journée de compétition, quatre municipalités de la région étaient représentées, on retrouvait donc les équipes de Valcourt, Windsor, Wotton et Asbestos. Chacune des équipes devait se mesurer à deux adversaires déjà établis et les deux équipes qui ressortaient de ces duels préliminaires avec le plus de points au classement au terme de la journée, se retrouvaient pour la grande finale en vue de se mériter les honneurs de la zone33. Ainsi après des parties âprement disputées ou le savoir était à l’honneur, les équipes représentants Asbestos et Windsor se sont vus mérités leur laissez-passer pour le match ultime. Une fois de plus, une joute des plus serrées fût disputée et ce sont finalement les élèves de l’école Masson de Danville, parrainés par le club optimiste d’Asbestos, qui sont ressortis vainqueurs de cette compétition amicale. Les membres du comité organisateur avaient de bons mots pour les élèves s’étant prêtés au jeu. «Nous sommes fiers de tous les jeunes qui ont participé au concours, ce sont tous des champions et championnes.» A notamment commenté pour sa part M.Jean Nadeau, responsable du concours Opti-Génie d’Asbestos.

Les jeunes vainqueurs, se rendront donc à Victoriaville dans quelques semaines, soit le dimanche 5 mai prochain, afin de représenter fièrement la zone33, en participant à la grande finale du district sud du Québec et ainsi avoir la chance de se mériter également les honneurs à ce niveau. Bonne chance à tous!