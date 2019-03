Une mise à feu en milieu rural, formatrice pour les services incendies de Danville et Asbestos

MRC des Sources (RL) - Les services de protections contre les incendies de Danville, Asbestos ainsi que Tingwick, on fait front communs lors de la plus récente fin de semaine, alors qu’ils se sont livrés à un exercice de mise à feu en milieu rural durant la journée de samedi, sur une maison mise à leur disponibilité pour cette cause. Orchestrée par M.Alain Roy, cette intervention, qui fut un succès, se voulait particulière pour les équipes sur place en raison de la rareté d’un tel exercice et l’importance de pouvoir projeter en pratiques des plans d’attaques bien précis au sein de différents foyers d’incendie.

Pour messieurs Alain Roy et Alain Chainé, respectivement directeur des services de Danville et Asbestos, ce moment s’avérait également propice à une évaluation des façons de faire communes et du travail d’équipe qui en découle. Le bâtiment, qui au terme de l’intervention aura été incendié complètement, se trouvait dans un endroit sans accès de service de bornes-fontaines, or ce sont trois citernes, qui furent requises lors de cette journée, dont l’une fournie par l’équipe de la caserne de Tingwick et son directeur M. Benoit Racine, participants également à cette activité de formation.

S’il s’agissait d’un moment particulier pour les quelque 38 pompiers dépêchés sur les lieux au total, il s’avéra également hors du commun pour le conseiller municipal de Danville chargé des dossiers du service incendie, M.Simon Chênevert, qui, sécurisé par le travail et l’accompagnement du lieutenant Luc Perreault de Danville, a pu vivre son baptême du feu et la réalité d’une intervention en se glissant dans la peau d’un pompier le temps d’une entrée dans l’enceinte du brasier. «Nous travaillons de plus en plus à développer une synergie entre les services incendies et comme on le sait des discussions sont en cours afin de valider la possibilité d’unifier Danville et Asbestos en créant une nouvelle ville, donc un travail comme aujourd’hui sert aussi à avancer dans cette optique en y incluant la vision des élus, et ce toujours dans le but d’améliorer la sécurité des résidents.» De conclure, M.Alain Roy.