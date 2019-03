Windsor – Après déjà plus d’un an, les promoteurs des Parcours des rivières ont maintenant un nouveau projet situé sur la rue Mastine. Il s’agit d’un immeuble à quatre logements, semblable à ceux qui ont été érigés en bordure de la rue Longpré. Depuis peu, les travaux d’excavation ont débuté et les premières formes s’additionneront au fil des prochaines semaines.