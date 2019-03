Beaucoup de travail pour les Travaux publics de Windsor

Windsor (RC) – La journée du samedi 9 mars a particulièrement été clémente avec un soleil sans nuages. De quoi ravir les gens qui ont composé avec le froid, la neige et d’autres mauvaises conditions qui ce sont accumulées, de la fin de l’automne jusqu’à maintenant la mi-mars.

Les employés du service des Travaux publics ont travaillé fort pour maintenir les infrastructures liées aux réseaux des rues, des aqueducs et d’égouts sanitaires et pluviaux ainsi que des véhicules et tracteurs. «Quant ont regarde vers Sherbrooke et d’autres villes du genre, c’est au moins une chance de pouvoir maintenir notre réseau convenablement, constate le directeur des Travaux publics, Jean Landry».

Suite aux accumulations de glaces en bordure des rues et des trottoirs au cours des dernières semaines, les équipes ont ciblé au départ les avenues en bordure de la rue Saint-Georges. «Le but est de rétablir la circulation dans les deux sens afin que ce soit sécuritaire pour les automobilistes et aussi pour les piétons. Nous avons aussi travaillé sur la rue Du Moulin et plus récemment sur Ambroise-Dearden. D’autres rues sont au programme. Quant à l’écoulement des eaux sur le territoire de la ville et des environs, les températures profitent à la fois du soleil en journée et de l’écoulement dans la nuit», d’ajouter M.Landry.

Puisque les cours d’eau se dirigent vers le printemps, c’est surtout les rivières qu’il faudra surveiller, notamment au niveau des embâcles en amont et en aval provenant entre autres de Coaticook, Sherbrooke et de Drummondville. Du côté de Windsor et Richmond, les zones inondables près de la Saint-François sont connues, mais pour ceux qui croissent encore que les débordements arrivent une fois par 100 ans, il est possible maintenant de consulter l’Organisation intermunicipale de sécurité civile (OIMSC) de la région de Richmond!

Quant à dimanche 10 mars plein de soleil, la neige était de retour avec en prime l’heure avancée…