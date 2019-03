Consultations publiques sur l’accueil des nouveaux arrivants : Un bilan positif

Val-Saint-François – Au cours des dernières semaines, la MRC du Val-Saint-François a tenu une tournée de consultations publiques au sujet de l’accueil des nouveaux arrivants et des personnes immigrantes. Les rencontres ont eu lieu le 19 février à Valcourt, le 26 février à Richmond et le 27 février à Windsor. Entre 18h30 et 20h30, les citoyens pouvaient se présenter et partager leurs idées selon les thématiques suivantes : logement, transport; accueil, intégration et rétention; entreprises et emploi ainsi que le rayonnement de la MRC.

En tout, ce sont près de 80 citoyens qui se sont déplacés aux consultations. Plusieurs maires ainsi que des élus municipaux étaient présents. Les résultats des consultations publiques seront ajoutés aux idées amenées par les élus et les acteurs socioéconomiques lors du forum du 8 novembre 2018.

Les informations recueillies guideront la rédaction d’une politique d’accueil des nouveaux arrivants et des personnes immigrantes dans le Val-Saint-François. « Les défis de main-d’œuvre et de vitalité des milieux interpellent grandement les élus et les acteurs du Val-Saint-François. L’objectif de cette politique est donc d’amener des travailleurs et des citoyens à s’installer et à demeurer dans notre MRC », souligne Luc Cayer, préfet de la MRC.

La tournée de consultations était une initiative du comité d’immigration du Val-Saint-François. Ce regroupement d’acteurs de la région se réunit pour discuter des enjeux d’accueil, d’intégration et de rétention des personnes immigrants. Le comité travaille aussi à démystifier l’immigration auprès de la population par le biais de différentes actions.

La mise en œuvre de ces consultations a été rendue possible grâce au soutien financier du Gouvernement du Québec dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion qui vise à appuyer les municipalités ainsi que d’autres organismes à but non lucratif dans l’édification de collectivités plus accueillantes et inclusives et du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.