Albatros accueille Mme Isabelle d’Aspremont pour parler du deuil

Asbestos – Michel Couillard et Denise Gauvreau sont fiers d’annoncer que le mouvement Albatros des Sources en collaboration de la Ville d’Asbestos accueillera le 26 mars prochain la conférencière internationale, Mme Isabelle d’Aspremont. Elle nous entretiendra sur le processus de deuil. «Une chance unique que de recevoir cette dame d’une grande expérience et passionnée de l’approche Montbourquette».

Inviter la population et les intervenants

C’est donc avec grand plaisir que l’Albatros des Sources partage cette occasion unique sous forme de conférence grand public en invitant la population et les partenaires du milieu à y assister.

Ils suggèrent seulement une contribution volontaire de 10$ afin de permettre au plus grand nombre de personnes de partager ce moment avec eux. La conférence aura lieu le mardi 26 mars 2019 à 18h30 à la Bibliothèque publique d’Asbestos au 351 boulevard St-Luc, Asbestos.

À propos de la conférence

Sur les chemins du deuil, rencontrer la vie…

Le deuil est un sujet qui nous interpelle tous, alors autant prendre soin de nous et d’en parler! Forts de sa longue expérience dans le deuil, Mmed’Aspremont donnera une description de la situation de perte et de la dynamique du deuil. À travers des exemples concrets, elle expliquera les diverses étapes de la résolution d’un deuil, étant consciente que le cheminement du deuil est individuel et personnel. Une période d’échange et de questions est prévue au bénéfice de tous.

À propos de Mme Isabelle d’Aspremont

Isabelle d’Aspremont est consultante, animatrice, conférencière et auteure. Formée à la relation d’aide et à l’animation, elle s’est engagée en Belgique. Elle a de plus reçu une formation à l’Université Saint-Paul auprès de Jean Monbourquette. Passionnée par cette vision de l’homme, elle participe à l’écriture de «Stratégies pour développer l’estime de soi et du Soi» et «Excusez-moi, je suis en deuil». Elle est aussi l’auteure de «Jean Montbourquette, médecin de l’âme». Elle fonde ensuite avec lui l’association Estimame. Elle développe son activité en offrant des sessions pour animateurs de groupe, des conférences et des ateliers en Europe et au Canada.