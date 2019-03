Quatre femmes honorées à Danville

Danville (RL) - La journée internationale des droits des femmes qui est célébrée le 8 mars de chaque année, et ce, depuis plus de 40 ans maintenant, a mis la table à une soirée remplie d’émotions pour quatre personnalités féminines de la ville de Danville vendredi dernier. C’est donc, devant un public conquis à l’avance par la symbolique importante de cette journée, que les dignitaires municipaux, de la MRC des Sources ainsi que des députés Alain Rayes (fédéral) et André Bachand (provincial), que le conseil de ville souligna l’apport de ces femmes au rayonnement de sa communauté.

Cette soirée qui se tenait du côté de la salle du Hall de Shipton réunissait la population pour une troisième édition consécutive de la journée Danvilloise de la femme. De vibrants témoignages de la part de parents et amis, envers chacune des personnalités hommages, sont venus assurer le succès de l’évènement. Parmi les différentes présentations en cours de soirée, notons entre autres, l’entrée en matière exceptionnelle de la conseillère et membre du comité organisateur, Mme Nathalie Boissé, qui a offert une prestation aussi généreuse qu’appréciée de l’auditoire, d’une chanson de son crue en l’honneur des femmes, sur une mélodie de l’opus populaire de madame Ginette Reno, Un peu plus haut un peu plus loin.

Ainsi les lauréates de la soirée furent: Mme Dorothy Bushey, enseignante émérite, comptabilisant 35 années d’implications auprès des jeunes de l’école primaire ADS, MmeLyne Montmény, artiste sculpteure reconnue allégrement dans le milieu des arts et ambassadrice du Symposium de Danville, Mlle Rosie Croteau, étudiante de 17 ans qui accumule les mérites académiques de manière impressionnante tout en se forgeant une notoriété artistique, en dépit de son jeune âge, alliant notamment la danse et le piano. Les cérémonies ne pouvaient se clôturer sans que le talent international de la comédienne, actrice et scénariste Marie-Ève Milot originaire de Danville ne soit également souligné, tout autant que son engagement personnel à faire avancer la cause des femmes dans le monde.