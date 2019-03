Activités au Centre des femmes

Windsor – Le Centre des femmes du Val-Saint-François (CFVSF) invite les femmes de la MRC du Val-Saint-François et de la MRC des Sources à participer aux activités suivantes:

• Deuil et séparation: Tout au long de notre existence nous sommes confrontés à vivre des pertes, des deuils et des séparations. On se retrouve parfois démunies, peinées ou désemparées face à ces épreuves qui peuvent nous sembler insoutenables, interminables et insurmontables. Avec Josée Pépin les jeudis (5) du 14 mars au 11 avril, 13h30 à 16h à Asbestos.

• Resss… Pirez par le nez: Venez relaxer en expérimentant différentes techniques pouvant procurer détente et relaxation. Chaque rencontre permet de prendre des nouvelles de soi (centration), d’expérimenter une technique pendant 1 heure et, après la pause, de vivre une visualisation suivie d’écriture et/ou dessin. Avec Sylvie-Guylaine Fortin les lundis (5) du 18 mars au 15 avril, de 13h15 à 15h45 à Valcourt.

• Antidote2 remodelé. Et si je m’aimais plus? Cet atelier vise à développer l’amour de soi en s’acceptant de plus en plus tel que l’on est avec nos forces, nos vulnérabilités, nos valeurs, nos limites, nos aspirations, notre corps, etc. Avec Ghislaine Robert, intervenante au CFVSF, les mardis (6) du 19 mars au 23 avril, de 13h30 à 16h à Windsor.

Inscription à l’avance obligatoire. Visitez notre site à www.cfvsf.com. Contactez-nous à info@cfvsf.com ou au 819 845-7937/1 800 909 7937. Suivez-nous sur Facebook.