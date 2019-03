Décès de M. Rolland Saint-Laurent

Windsor (RC) – Fondateur de l’entreprise Agri Services St-Laurent et résident de Windsor, M.Rolland St-Laurent est décédé le 21 février 2019 à l’âge de 92 ans.

Natif de Saint-Claude, M.St-Laurent avait acheté une ferme laitière située dans le rang8 en 1950 et l’année suivante, il unissait sa destinée à Thérèse Hamel. Le jeune couple aura quatre enfants, Jocelyn, Guy, Josée et Guylaine qui assurera la relève au fil des décennies.

Au troupeau de 100 vaches s’ajoute en 1966 la distribution des moulées Purina. De 1970 à 1971, il se consacre entièrement à la vente de moulée et déménage à l’intersection de la 249 et du rang8. Un nouveau magasin s’ajoute sur la rue Principale Nord à Windsor. Reconnu pour son engagement auprès de sa clientèle et de sa capacité à progresser au fil des ans à l’enseigne d’Agri-Services St-Laurent, l’homme d’affaires a assuré 44 années de compétence qu’il lègue à ses enfants.

Dès lors s’ajoute une nouvelle étape en 2015 avec les actionnaires d’Agri Services St-Laurent lors de la construction du bâtiment actuel. Associée à Agribrands Purina Canada, Agri dessert 24 villes et municipalités dans les régions de l’Estrie et du Centre-du-Québec. M.Rolland St-Laurent a ainsi apporté un savoir-faire important.

Les funérailles auront lieu le samedi 9 mars, à 11h, en l’église Saint-Philippe de Windsor. Les proches, amis et clients pourront aussi être présents à la Coopérative funéraire de l’Estrie à Windsor, salon Boisvert, les 8 et 9 mars.