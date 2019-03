Services d’incendie : surveillez votre toit

Val-St-François / Des Sources (RC) – Accumulations de neige et de glace Suite aux précipitations de neige, de pluies, de vents et de poudrerie qui se sont additionnée au fils des derniers mois, le préventionniste de la Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor, Vincent Léveillée, invite les propriétaires et locataires de maison et autres bâtiments à vérifier l’état des toitures en ce qui a trait aux accumulations de neige.

Selon la Régie du bâtiment du Québec, la neige qui s’accumule en bordure des toits à versants peut représenter un danger pour les personnes qui circulent près des bâtiments, sans compter l’affaissement et l’effondrement des toitures. Puisque déneiger et déglacer sont des tâches ardues et risquées, il peut être prudent de faire appel à un professionnel du déneigement. Assurez-vous également de bien déneiger les entrées des bâtiments et les voitures.

Éviter l’accumulation de neige et de glace

Par mesure de prévention et pour assurer la sécurité du public, la Régie du bâtiment du Québec recommande aux propriétaires de :

• Retirer la neige accumulée sur leur propriété pour éviter les risques d’effondrement.

• Prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui circulent près du bâtiment.

• Portez une attention particulière aux charges de neige sur les toitures voutées ou arrondies, surtout si ces charges ne sont pas réparties uniformément.

• Confier le déneigement à des entreprises qui ont l’expérience et l’équipement appropriés.

Déneiger soi-même ou faire appel à des spécialistes

Si vous déneigez votre toiture vous-même, il est recommandé d’utiliser une pelle à toiture munie d’un manche télescopique pour la déneiger à partir du sol.

Cependant, sachez que le déneigement d’une toiture est une opération risquée autant pour les personnes qui sont sur le toit que pour celles qui circulent aux alentours. Outre les risques de chute, il faut aussi considérer la proximité d’installations électriques. Autant de raisons pour faire appel à des spécialistes.