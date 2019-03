Une fête à saveur mexicaine au Parc du Domaine Boudreau

Danville (RL) - Le parc du domaine Boudreau de Danville s’est imprégné des couleurs du Mexique l’espace de quelques heures le samedi 2 mars dernier, alors que le comité citoyen y tenait son Carnaval sucré sous le thème de l’endroit. Cette fête qui se veut un rassemblement annuel pour les gens du secteur et de la population en général aura connu un vif succès alors que plus de 125 personnes se sont déplacées pour venir célébrer entre amis lors de cette journée. Pour M.Jean Couture, animateur de la maison des jeunes de Danville et membre bénévole de l’évènement en support au comité organisateur, la température clémente lors de cette journée aura très certainement joué un rôle important dans la réussite des festivités. «Nous sommes ravis de constater que nous avons eu un achalandage accru cette année.

Le temps doux jumelé à une musique mexicaine des plus entraînantes aura su plaire à tous et surtout faire oublier l’espace de quelques heures l’hiver rigoureux que nous avons connu. Le plaisir était au rendez-vous alors que les jeunes y sont allés de quelques pas de danse au son de La Macarena en compagnie de la mascotte du service de prévention des incendies Yvon Larosé, en plus de brandir autant de notes de maracas et de se construire collectivement un fort dans la bute de neige érigée dans le parc.» De commenter, M.Couture. Cette journée thématique, agrémentée notamment de hot dog, de friandises barbe à papa, gracieusement offerte par la conseillère responsable de ce secteur Mme Nathalie Boissé, ainsi que de tire sur la neige et d’une Pinata, a été rendu possible grâce à l’implication importante de nombreux bénévoles et de contributions provenant de plusieurs entreprises et organismes de la région.

Parmi eux, soulignons l’apport de la ville de Danville ainsi que la présence de son maire Michel Plourde lors de cette journée, Les jardins de Jeannine, la MDJ de Danville, Le Carnaval des Glaces, de généreux donateurs citoyens, les gens du service incendie de la municipalité, sans oublier l’entreprise Palco, qui assurait la fourniture en bois pour le populaire feu extérieur. Un beau succès qui laisse certainement présager une récidive pour le Carnaval Boudreau Sucré, l’an prochain.