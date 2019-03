Plaisirs d’hiver : Un vent de bonne humeur à Saint-Claude!

Saint-Claude – C’est le dimanche 17 février qu’avait lieu la journée familiale qui clôturait deux fins de semaine très chargées dans le cadre de sa programmation Plaisirs d’hiver. Une foule d’activités étaient proposées à la population.

Des citoyens se sont rassemblés le vendredi 8 février en soirée où les braves ont affronté la tempête pour faire une randonnée en raquette ou à pied. Le samedi 9 février, les danseurs se sont joints à l’orchestre de Rock et Estelle à l’occasion de la Saint-Valentin.

Le plaisir d’hiver s’est poursuivi le samedi 16 février avec le tournoi de cartes500 organisé par le Groupe Entraide. Quarante joueurs ont participé à l’activité. Un souper de spaghetti organisé par des bénévoles de l’école Notre-Dame du Sourire a ravi les participants. Par la suite, les traditionnelles randonnées en traineau (sleigh ride), tracteur, motoneiges et quatre roues se sont dirigées vers le feu de joie. Pour terminer journée, le Service d’incendie était responsable de la soirée de danse avec la musique de Jocelyn Leblanc.

Tout au long de la journée suivante, les gens pouvaient se réchauffer près bord du feu, manger des saucisses et des hot-dogs ainsi que des guimauves, des boissons chaudes et du jus au son de la musique d’ambiance.

Les familles, enfants et adultes pouvaient s’amuser et de se divertir avec les sculptures de neige, les tours de voiture à cheval ainsi que les mascottes et des personnages humoristiques s’est promenés durant l’après-midi pour divertir les jeunes et les moins jeunes. Des trottinettes des neiges étaient à la disposition de tous et les jeux gonflables ont conquis les enfants.

«La journée a pris fin avec l’incontournable tire d’érable sur neige afin de bien terminer les festivités. La température était de la partie pour faire de l’évènement une année record de participants. Ce fut un succès avec plus de 300 personnes qui ont participé aux festivités», souligne Marie-Claude Juneau Poudrier, intervenante en loisirs pour la Municipalité de Saint-Claude.