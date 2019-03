Régie intermunicipale d’incendie : peu de cas important malgré les mauvais temps

Windsor (RC) – La fin de l’automne et le début de l’hiver jusqu’à décembre dernier ont laissé un lot d’intempéries. Les importantes accumulations d’eau et de neige ont continué durant les mois de janvier et février, additionnant aussi le verglas et, plus récemment, l’épisode de poudrerie intense du lundi 25 février. La Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor est venue appuyer les patrouilleurs de la Sûreté du Québec et des motoneigistes sur les territoires de Saint-Claude et de Val-Joli.

«Nous avons opté pour nos véhicules utilitaires, mais c’était vraiment difficile durant toute la journée et la soirée de lundi. Sur la route249 à la hauteur de la Municipalité de Val-Joli, l’endroit était impraticable et aussi au niveau du chemin Goshen et autres rangs. Ce fut un long retour pour les automobilistes et aussi les conducteurs de charrues qui voyaient à peine. Mais c’était heureux pour les secourismes et intervenants de pouvoir ramener quelques jeunes à leurs domiciles tout près de minuit, sans devoir dormir dans les écoles», rappelle le préventionniste de la Régie, Vincent Léveillée.

Par ailleurs, les mois de janvier et février n’ont pas été trop chargés avec environ 25 sorties, dont certaines nécessitaient peu de déploiement. En fait, c’est surtout l’entreprise Papiers couchés Atlantic qui a forcé le service d’incendie de la région de Windsor à s’installer rapidement au sud du bâtiment, là où une presse utilisée pour les rouleaux d’emballages était en feu, ce qui n’a pas manqué les automobilistes et piétons sur la rue Principale Nord de voir la fumée s’échapper du toit durant près d’une demi-heure. Par chance, personne n’a pas été blessé ou incommodé.

À cette intervention s’ajoutent celles des feux de cheminée qui surviennent habituellement durant le mois de février. C’est d’ailleurs le cas d’une maison située à la limite du territoire de Stoke qui a été rasée. La Régie d’incendie était sur place en entraide. C’était aussi le cas pour deux feux de cheminée à Saint-Claude. «C’est important de prendre toutes nos précautions, surtout quand les températures sont extrêmes. Le Guide secours et prévention dans les foyers de Windsor, Val-Joli, Saint-François-Xavier-de-Brompton et Kingsbury est un outil important pour éviter des malheurs comme c’est le cas pour les feux de cheminée», d’ajouter M.Léveillée.

Mentionnons aussi que des équipes de pompiers ont participé à diverses simulations de sauvetage afin d’être prêt pour diverses interventions sur glace, hors route et autres aspects, selon les saisons.